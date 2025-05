Italia Under 17 ko ai rigori | Inacio e Baralla non bastano Portogallo in finale

L'Italia Under 17 esce di scena agli Europei dopo un'epica battaglia contro il Portogallo, decisa ai rigori. Nonostante le prestazioni brillanti di Inacio e Baralla, gli Azzurrini si fermano a un passo dalla finale. Questo risultato riflette un trend crescente nel calcio giovanile, dove le nuove generazioni mostrano talento e determinazione. È solo l'inizio: il futuro del calcio italiano è promettente!

Niente da fare per l`Italia Under 17, sconfitta ai rigori dal Portogallo che va in finale agli Europei di categoria. Gli Azzurrini passano in. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

Italia Under 17 ko ai rigori: Inacio e Baralla non bastano, Portogallo in finale

Si legge su calciomercato.com: Niente da fare per l`Italia Under 17, sconfitta ai rigori dal Portogallo che va in finale agli Europei di categoria. Gli Azzurrini passano in vantaggio nel primo.

Italia U17 ko contro il Portogallo: ai rigori fatale l'errore di Iddrisa e addio Europei

Secondo tuttosport.com: L'Italia U17 esce in semifinale dell'Europeo contro il Portogallo: fatali i calci di rigore dopo il 2-2 nei 90 minuti di gioco. Azzurri avanti con Inacio (20°) che prima sbaglia un rigore e poi sulla ...

Italia-Portogallo agli Europei Under 17, Azzurrini fuori ai calci di rigore

Come scrive sport.sky.it: Finisce ai rigori il sogno dell’Italia Under17. In semifinale agli Europei di categoria, alla Arena Kombetare di Tirana (Albania), la selezione del ct Favo, campione in carica, s'arrende al Portogallo ...