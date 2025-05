Italia Under 17 eliminata ai rigori agli Europei | passa il Portogallo

L’Italia Under 17 si ferma ai rigori alle semifinali degli Europei in Albania, dopo una combattuta partita contro il Portogallo. Una strepitosa cavalcata che purtroppo si interrompe inaspettatamente, lasciando i giovani talenti con l’amaro in bocca.

L`Italia Under 17 termina la propria avventura alle semifinali dell`Europeo di categoria in corso in Albania. Dopo aver superato all`esordio.

Italia Under 17 prima nel girone agli Europei: 2-1 al Belgio, Inacio show. Giovedì semifinale col Portogallo

Dal 2-1 al Belgio al remake dell'ultima finale con il Portogallo: l'Italia Under 17 di Favo protagonista all'Europeo di categoria. Chi è il talento Inacio.

Conosciamo le semifinaliste di EURO Under 17: Francia, Belgio, Italia, Portogallo

Nelle semifinali di giovedì in Albania, la Francia gioca contro il Belgio, mentre l'Italia affronta il Portogallo.

Italia Under 17, 2-1 al Belgio e in semifinale da prima del girone: ora il Portogallo

L`Italia Under 17 fa en plein e si qualifica da prima del suo raggruppamento alle semifinali dell`Europeo di categoria in corso in Albania. Dopo aver superato all`esordio.