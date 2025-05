Italia Under 16 | battuta 3-2 la Corea del Sud con tripletta di Fugazzola dell'Atalanta

L'Italia Under 16 debutta con successo nel Torneo di Sviluppo UEFA battendo 3-2 la Corea del Sud, grazie alla tripletta di Fugazzola dell'Atalanta. Un'ottima occasione per i giovani talenti italiani di mettersi in mostra e confermare il loro potenziale internazionale.

Buona la prima al Torneo di Sviluppo UEFA per l`Italia Under 16, che vince 3-2 contro i pari età della Corea del Sud grazie alla tripletta dell`attaccante. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

