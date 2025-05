Italia terribile incendio Fiamme alte e colonna di fumo visibile per chilometri VIDEO

Un grave incendio in Italia ha scatenato fiamme alte e una colonna di fumo visibile a diversi chilometri di distanza, provocando preoccupazione tra residenti e automobilisti. La mattinata è iniziata con un allarme che ha richiesto interventi tempestivi per contenere il disastro.

La mattinata è iniziata con l’allarme. Una densa colonna di fumo nero si è alzata nel cielo e ha richiamato subito l’attenzione di residenti, automobilisti e operatori della zona. Le prime segnalazioni sono arrivate giĂ dalle 9.00. Il fumo era visibile anche a diversi chilometri di distanza. Leggi anche: Incendio spaventoso in Italia, due fratelli morti tra le fiamme: scoperta una terribile veritĂ Chi si trovava nei pressi dell’ interporto di Nola ha raccontato scene di panico e preoccupazione. Le persone hanno fermato le auto. Molti hanno provato a capire cosa stesse accadendo. Il traffico in zona ha subito rallentamenti. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Italia, terribile incendio. Fiamme alte e colonna di fumo visibile per chilometri (VIDEO)

