Italia-Svezia femminile | dove vederla orario e probabili formazioni

Scopri tutto su Italia-Svezia femminile, la partita di Nations League in programma all’Ennio Tardini di Parma: orario, probabili formazioni e come seguire live il match. Rimani aggiornato sulle ultime novità e le modalità di visione per non perdere questa sfida importante.

All’Ennio Tardini va in scena la sfida tra Italia-Svezia femminile: le ultimissime di formazione con orario e dove vedere il match All’Ennio Tardini di Parma si giocherà la gara di Nations League tra Italia-Svezia femminile. Andiamo a scoprire le ultimissime di formazione, l’orario e dove vedere la sfida. Italia femminile-Finlandia, le probabili formazioni ITALIA (3-5-2): Giuliani; . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Italia-Svezia femminile: dove vederla, orario e probabili formazioni

