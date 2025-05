Italia-Kazakhstan la premier Meloni arrivata ad Astana

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni è arrivata ad Astana per una visita ufficiale in Kazakistan, segnando la seconda tappa della sua missione in Asia Centrale. Un'occasione importante per rafforzare i rapporti tra Italia e Kazakistan e promuovere la collaborazione bilaterale.

Astana, 29 mag. (askanews) - La presidente del Consiglio Giorgia Meloni è arrivata in Kazakhstan per la seconda tappa della missione istituzionale in Asia Centrale. Ad accoglierla, presso l'aeroporto internazionale Nursultan Nazarbayev di Astana, il presidente della Repubblica del Kazakhstan, Qasym-Jomart Tokayev. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Italia-Kazakhstan, la premier Meloni arrivata ad Astana

