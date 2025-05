Italia all' avanguardia sul fumo elettronico ma la disinformazione e l' ideologia penalizzano la filiera

Italia si conferma all’avanguardia nel settore del fumo elettronico, grazie a una filiera produttiva in forte crescita e a una regolamentazione equilibrata che tutela i consumatori senza penalizzare le imprese. Tuttavia, la disinformazione e le ideologie rischiano di ostacolare il potenziale strategico di questo settore innovativo in Europa.

Italia all'avanguardia sul fumo elettronico con una filiera produttiva in forte espansione e altamente competitiva e una regolamentazione fiscale e normativa che, grazie anche ad alcune recenti modifiche, tutela gli utenti, non penalizza eccessivamente le imprese ed è un modello in Europa. Ma la strada per riconoscere allo "svapo" un ruolo strategico nella lotta al tabacco tradizionale attraverso una sensibile riduzione del rischio rispetto ai prodotti a combustione è ancora lunga. Le autorità sanitarie nazionali continuano ad ignorare i dati scientifici ormai consolidati e a ritenere che le sigarette tradizionali e quelle elettroniche facciano parte della stessa famiglia, mentre le istituzioni europee spingono per politiche fiscali e normative che scoraggerebbero lo svapo rischiando di azzoppare uno degli strumenti più preziosi per la lotta al tabagismo, come dimostrano ormai tutte le statistiche nazionali ed internazionali. 🔗 Leggi su Iltempo.it