Italia a rischio | entro il 2050 un pensionato per ogni lavoratore secondo Inapp

L'Italia rischia di raggiungere un rapporto di un pensionato per ogni lavoratore entro il 2050, secondo l'Inapp. Un fenomeno che mette in discussione il nostro sistema di welfare, già vulnerabile in un Paese che ha visto il sorpasso degli over 65 sugli under 15 negli anni Novanta.

L'Italia è il Paese che maggiormente rischia di trovarsi nel 2050 con un rapporto di 1 a 1 tra persone in pensione e lavoratori. Lo rileva l' Inapp che ricorda che il nostro è anche stato il primo Paese al mondo che, nella prima metà degli anni Novanta, ha assistito al sorpasso degli over 65 sugli under 15 ed è quello. L'Italia è il terzo Paese più popoloso dell'Ue, con una densità di abitanti per chilometro quadrato tra le più elevate, ma dagli anni Settanta siamo scesi sotto al tasso di sostituzione tra le generazioni. Dai tempi dell'Unità d'Italia non si sono mai fatti così pochi figli e da oltre un decennio è iniziata una decrescita, dopo aver toccato, a fine 2013, il record storico della più alta popolazione. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Italia a rischio: entro il 2050 un pensionato per ogni lavoratore, secondo Inapp

Le notizie più recenti da fonti esterne

Scenari futuri, ASviS: senza un’azione decisa, l’Italia rischia un crollo del PIL del 23,8%; Guerre e clima, cibo a rischio. Colture strategiche in poche aree del pianeta; ISTAT: entro il 2050 il 34% degli italiani sarà over 65; Sostenibilità: rischio di regressione per l'UE, avverte Giovannini al Festival ASviS. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Italia a rischio: entro il 2050 un pensionato per ogni lavoratore, secondo Inapp - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ... 🔗Segnala msn.com

Ghiacciai italiani a rischio: entro il 2050 ne scompariranno la metà - È quanto emerge dal rapporto «Ghiacciai italiani, addio» diffuso da Greenpeace Italia. Entro fine secolo ghiacciai ... fusione dei ghiacciai italiani al 2050 e al 2100. I risultati mostrano ... 🔗msn.com scrive

Epidemia di Miopia: 740 Milioni di Bambini a Rischio Entro il 2050 - La miopia è diventata una delle principali preoccupazioni di salute pubblica globale, con una proiezione allarmante: entro il 2050, 740 milioni di bambini e adolescenti tra i 5 e i 19 anni saranno ... 🔗Segnala microbiologiaitalia.it

Come sarà l'Italia nel 2050