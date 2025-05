It-Ex al convegno Ufi di Salonicco promuovere Made in Italy e sostenere Pmi

It-Ex, l'associazione che rappresenta le principali fiere italiane di rilievo internazionale, parteciperà al Convegno Ufi di Salonicco per promuovere il Made in Italy e sostenere le PMI del settore. Un'importante occasione per rafforzare la presenza italiana nel panorama fieristico europeo e favorire opportunità di crescita e collaborazioni.

