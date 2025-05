Istanbul 2 giugno | trattative russo-ucraina memorandum critiche su Nord Stream 2 e attacchi droni contro civili

Il 2 giugno a Istanbul si potrebbe riaccendere il dialogo tra Russia e Ucraina, con trattative dirette all'orizzonte e un nuovo round di negoziati. Intanto, crescono le tensioni sul Nord Stream 2 e gli attacchi di droni contro civili continuano ad alimentare un contesto di conflitto sempre più complesso e critico.

Le trattative dirette tra la Russia e l’Ucraina potrebbero riprendere a breve, con un nuovo round previsto per il 2 giugno a Istanbul. Secondo quanto dichiarato da Sergei Lavrov, ministro degli Esteri russo, Mosca è pronta a presentare il proprio memorandum in questa sede, documento che illustra la posizione russa e le condizioni ritenute essenziali . L'articolo è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine News in tempo reale e ultime notizie. 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - Istanbul 2 giugno: trattative russo-ucraina, memorandum, critiche su Nord Stream 2 e attacchi droni contro civili

Ucraina: Lavrov, pronti a negoziati con Kiev il 2 giugno a Istanbul - Il 2 giugno si terranno a Istanbul negoziati tra Russia e Ucraina, con la delegazione russa, guidata da Vladimir Medinsky, pronta a presentare un memorandum dettagliato. 🔗continua a leggere

