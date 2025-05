Israele occupa la Cisgiordania approvata creazione di 22 nuove colonie illegali anche in aree abbandonate nel 2005 e lungo il Giordano

Israele ha approvato la costruzione di 22 nuove colonie illegali in Cisgiordania, inclusi insediamenti in aree abbandonate e lungo il fiume Giordano, nel 2005 e oltre. Questi nuovi insediamenti, anche al confine con la Giordania, puntano ad aumentare il controllo militare e sollevano crescenti preoccupazioni a livello internazionale.

I nuovi insediamenti illegali sorgeranno anche al confine con la Giordania, con l'obiettivo dichiarato di aumentare il controllo militare del territorio. Israele occupa la Cisgiordania. Il governo di Tel Aviv ha dato il via libera alla costruzione di 22 nuove colonie illegali in Cisgiordania,.

