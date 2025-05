israele costruirà altre 22 colonie nella cisgiordania occupata

Israele ha approvato la costruzione di altre 22 colonie nella Cisgiordania occupata, mirando a impedire la creazione di uno Stato palestinese. Questa decisione politica, sostenuta dai principali ministri israeliani, aumenta la tensione nella regione e alimenta le criticità tra le parti coinvolte.

con l’obiettivo esplicito di “impedire la creazione di uno Stato palestinese”. L’approvazione del nuovo piano da parte del gabinetto politico di sicurezza del governo israeliano, su proposta congiunta dei ministri della Difesa e delle Finanze Israel Katz e Bezalel Smotrich, risale in realtà alla scorsa settimana ma l’esecutivo del premier Benjamin Netanyahu ne ha dato notizia soltanto oggi. Il provvedimento per la realizzazione?dei nuovi insediamenti (illegali?ai sensi del diritto internazionale)?consentirà, secondo una nota diramata dal ministero?della Difesa di Tel Aviv, di costruire?“una serie di nuove comunità”?e “la legalizzazione di vari avamposti”,?già realizzati illecitamente anche per la legge israeliane. 🔗 Leggi su Tpi.it