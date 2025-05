Israele approva 22 nuovi insediamenti in Cisgiordania decisione storica del governo Netanyahu

Il governo israeliano di Netanyahu ha approvato la creazione di 22 nuovi insediamenti in Cisgiordania, segnando una decisione storica e significativa per la regione. Questa mossa include la legalizzazione di alcuni avamposti non autorizzati, suscitando reazioni internazionali e geopolitiche rilevanti.

Il ministero della Difesa israeliano ha confermato che i ministri del governo Netanyahu hanno approvato la creazione di 22 nuovi insediamenti in Cisgiordania, che includeranno una serie di nuove comunità e la legalizzazione di diversi avamposti non autorizzati. Lo riporta il Times of Israel. La decisione del gabinetto di sicurezza era stata anticipata due giorni fa dai media ebraici. Il ministero descrive il voto del governo "come una decisione storica", affermando che gli insediamenti " rafforzeranno la presa strategica su tutte le parti della Giudea e Samaria (Cisgiordania)" e "impediranno la creazione di uno Stato palestinese". 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Israele approva 22 nuovi insediamenti in Cisgiordania, decisione storica del governo Netanyahu

