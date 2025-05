Israele accetta il piano Usa su Gaza ma Hamas lo boccia | Nessuna garanzia sulla fine della guerra

Israele ha accettato il piano degli Stati Uniti per una tregua a Gaza, ma Hamas lo ha bocciato, giudicandolo insoddisfacente e privo di garanzie definitive sulla fine del conflitto. La situazione rimane delicata e incerta, con un possibile terreno d'intesa ancora da trovare.

Un accordo per una tregua a Gaza rimane ancora appeso a un filo. Uno spiraglio si è aperto da Israele, che ha accettato di andare avanti con l’ultima proposta avanzata dall’inviato americano Steve Witkoff. Hamas invece ha annunciato il suo no, definendola insoddisfacente, perchĂ© tra le altre cose non dĂ garanzie sulla fine della guerra. Ad un certo punto di questa giornata convulsa, la tv. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Israele accetta il piano Usa su Gaza, ma Hamas lo boccia: "Nessuna garanzia sulla fine della guerra"

M.O., Gaza: 2 morti in attacco di Israele a ospedale di Khan Younis - Due persone sono morte e numerosi civili sono rimasti feriti nell'attacco israeliano all'ospedale Nasser di Khan Younis, secondo quanto riportato dal ministero della Salute della Striscia di Gaza, controllato da Hamas. 🔗continua a leggere

