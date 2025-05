Isola d' Elba calci e pugni alla moglie davanti ai figli | disposto il divieto di avvicinamento per un 30enne

Un 30enne dell’est Europa è stato colpito da un divieto di avvicinamento dopo aver aggredito la moglie, anche davanti ai figli, sull'Isola d’Elba. L’ordinanza prevede che non possa entrare in un raggio di 500 metri dai luoghi di residenza o lavoro della donna, a seguito di accuse di maltrattamenti in famiglia.

Non potrà avvicinarsi a meno di 500 metri dai luoghi in cui la moglie vive o lavora. Questo quanto disposto dall'autorità giudiziaria nei confronti di un 30enne dell'est Europa accusato di maltrattamenti in famiglia. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri di Rio (isola d'Elba), a inizio. 🔗 Leggi su Livornotoday.it © Livornotoday.it - Isola d'Elba, calci e pugni alla moglie davanti ai figli: disposto il divieto di avvicinamento per un 30enne

