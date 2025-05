Isola dei Famosi una sorpresa per Mirko Frezza | una lettera della famiglia | Video Mediaset

Scopri la emozionante sorpresa riservata a Mirko Frezza durante la quarta puntata de L’Isola dei Famosi 2025, con un video speciale mandato in onda su Mediaset. Un momento toccante in cui l’attore riceve una lettera dalla famiglia, dimostrando quanto l’amore e il sostegno dei propri cari siano fondamentali anche in momenti di difficoltà.

E’ tempo di sorpresa a L’Isola dei Famosi 2025. Il destinatario è Mirko Frezza, l’attore che è stato salvato dal pubblico. Mirko Frezza, la sorpresa a L’Isola dei Famosi 2025. Durante la quarta puntata de L’Isola dei Famosi 2025, Mirko Frezza riceve una bellissima sorpresa da parte della sua famiglia. L’attore riceve una lettera dalla famiglia, ma decide di non leggerla e condividerla con i telespettatori. “ E’ una cosa mia, a me ste smielature non mi piacciono. Io a C’è posta per te non ci vado ” – precisa l’attore che si commuove. Sul finale Mirko confessa: “ io c’ho una famiglia molto unita e molto bella “. 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Isola dei Famosi, una sorpresa per Mirko Frezza: una lettera della famiglia | Video Mediaset

Isola dei Famosi, Mirko Frezza viola il regolamento: cosa ha fatto durante la notte - Nuove polemiche a L'Isola dei Famosi: Mirko Frezza ha violato il regolamento durante la notte, suscitando l'attenzione del pubblico. 🔗continua a leggere

