Isola dei Famosi Lorenzo Tano rivela | Le più strateghe sono le ragazze Teresanna è la più finta

Lorenzo Tano, ex naufrago dell'Isola dei Famosi, torna a parlare della sua breve esperienza in Honduras, rivelando alcune strategie delle concorrenti. Secondo lui, le ragazze sono le più scaltre, mentre Teresanna si distingue come la più finta del gruppo. Scopri i dettagli delle sue rivelazioni e le sue opinioni sui protagonisti del reality.

L'ex naufrago Lorenzo Tano ha ricordato la sua breve esperienza a L'Isola dei Famosi e puntato il dito contro alcune concorrenti ancora in gioco.

Rozsa Tassi denuncia l’eliminazione ingiusta di Lorenzo Tano da Isola dei Famosi - Rozsa Tassi, moglie di Rocco Siffredi, ha preso posizione contro l'ingiusta eliminazione di Lorenzo Tano dall'Isola dei Famosi. 🔗continua a leggere

