isola dei famosi 2025 teresanna pugliese vince la prova leader ma un dettaglio non convince

All' Isola dei Famosi 2025, Teresanna Pugliese vince la prova leader, ma qualcosa non torna, scatenando le polemiche. Nell'ultima puntata del reality ambientato in Honduras infatti l'ex tronista ha trionfato, ma in molti hanno criticato la sua vittoria nella prova leader, fondamentale ai fini del gioco. La prova leader di Teresanna Pugliese all'Isola dei Famosi. Nell'ultima puntata dell' Isola dei Famosi, andata in onda il 28 maggio, Teresanna Pugliese è stata la grande protagonista. L'ex tronista di Uomini e Donne ha battuto Omar Fantini, conquistando non solo la collana, ma anche l'immunità in quanto leader del gruppo.