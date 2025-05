Isola dei Famosi 2025 sondaggi televoto eliminato 4 06 ultim’ora

Scopri gli ultimi aggiornamenti sull'Isola dei Famosi 2025, con i sondaggi del televoto, eliminazioni e novità della puntata del 4 giugno. Segui in tempo reale le sfide tra i concorrenti e le possibilità di ripescaggio, direttamente dal nuovo televoto aperto dal 28 maggio.

Aperto il sondaggio del nuovo televoto de L’Isola dei Famosi 2025, che andrà in onda con un’altra puntata il 4 giugno 2025, in prima serata. Veronica Gentili ha aperto una sfida tra Patrizia Rossetti, Mario Adinolfi e Dino Gianrusso. Uno di loro verrà eliminato, ma avrà una seconda possibilità. Nella puntata del 28 maggio, la conduttrice ha fatto sapere che è tornata disponibile L’ultima spiaggia, dove i concorrenti eliminati al televoto avranno una seconda possibilità. Saranno loro a decidere se approfittarne oppure se tornare a casa, come accadeva nelle precedenti edizioni. Ma vediamo insieme cosa dice il sondaggio. 🔗 Leggi su Latuafonte.com © Latuafonte.com - Isola dei Famosi 2025, sondaggi televoto eliminato 4/06 ultim’ora

Isola Dei Famosi 2025: Perché Fioccano Ritiri A Raffica! - L’Isola dei Famosi 2025 vive momenti di caos con ritiri e fughe inarrestabili. Perché così tanti esodi di massa? Si ipotizza anche una possibile chiusura anticipata. 🔗continua a leggere

