Isola dei Famosi 2025 news ultim’ora | eliminato e nomination di ieri sera 28 maggio quarta puntata

Scopri le ultime news e le novità sull’Isola dei Famosi 2025, tra eliminazioni, nomination e momenti salienti della quarta puntata del 28 maggio condotta da Veronica Gentili con Simona Ventura. Ecco il riassunto completo di quanto accaduto in Honduras e in studio.

Si è conclusa da poco la quarta puntata de L'Isola dei Famosi 2025, il reality show condotto da Veronica Gentili. Ad affiancare in studio la conduttrice l'opinionista d'eccezione: Simona Ventura. Inviato in Honduras, invece, Pierpaolo Pretelli. Vediamo nel dettaglio tutto quello che è successo nella puntata de L'Isola dei Famosi andata in onda il 28 maggio 2025 con le ultime news. Oltre che in diretta in prima serata su Canale 5, "L'Isola dei Famosi" è visibile anche su Mediaset Infinity. Chi è uscito ieri sera, 28 maggio dall'Isola dei Famosi 2025?. L'Isola dei Famosi 2025 è tornata. La quarta puntata del reality show si apre con Veronica Gentili che mostra al pubblico il tapiro d'oro ricevuto da Striscia La Notizia consegnatole da Valerio Staffelli per il gran numero di ritiri da parte dei naufraghi.