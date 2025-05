Isola dei Famosi 2025 le fragilità di Teresanna Pugliese e la sorpresa del figlio | Video Mediaset

Scopri le fragilità di Teresanna Pugliese nell'Isola dei Famosi 2025 e la potente emozione del suo figlio, viralizzata nel video Mediaset. Un'edizione ricca di sorprese e sfide, dove l'ex tronista di Uomini e Donne si confronta con le difficoltà dell'isola, lasciando il pubblico senza parole.

Teresanna Pugliese è una delle protagoniste indiscusse de L'Isola dei Famosi 2025. La ex tronista di Uomini e Donne prosegue la sua avventura in Honduras, ma non mancano le difficoltà. Teresanna Pugliese e le difficoltà a L'Isola dei Famosi 2025. L'esperienza de L'Isola dei Famosi 2025 non è per tutti. Anche Teresanna Pugliese sta incontrando non poche difficoltà e in zona nomination parla degli scontri avvenuti in settimana con tutti i naufraghi Senatori. La ex tronista ha legato molto solo con Chiara al punto da confessare: " c'è stato un momento che hanno fatto il branco, non me l'aspettavo.