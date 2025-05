Isola dei Famosi 2025 la crisi di Cristina Plevani | i legami mi fanno paura | Video Mediaset

A L'Isola dei Famosi 2025, Cristina Plevani ha una crisi e confessa di aver paura di legarsi alle persone. Un momento di grande emozione per la ex prima vincitrice del Grande Fratello. Cristina Plevani si emoziona a L'Isola dei Famosi 2025: "h paura dei legami". E' una Cristina Plevani del tutto inedita quella che abbiamo visto a L'Isola dei Famosi 2025 durante la puntata di mercoledì 28 maggio 2025. La ex vincitrice della prima ed indimenticabile edizione del Grande Fratello si ritrova in zona nomination a raccontarsi a tutto il pubblico di Canale 5. La bagnina confessa di sentirsi una persona irrisolta che non vuole mostrare le sue emozioni e debolezze.

Isola Dei Famosi 2025: Perché Fioccano Ritiri A Raffica! - L’Isola dei Famosi 2025 vive momenti di caos con ritiri e fughe inarrestabili. Perché così tanti esodi di massa? Si ipotizza anche una possibile chiusura anticipata. 🔗continua a leggere

