Isola dei Famosi 2025 | i nominati della settimana e le nomination di ieri sera 28 maggio | Video Mediaset

Isola dei Famosi, le nomination di mercoledì 28 maggio 2025. A fine puntata a L'Isola dei Famosi 2025 è come sempre tempo di nomination. I naufraghi, oramai non più suddivisi tra Senatori e Giovani, esprimono le proprie preferenze nel segreto della Palapa. Ecco di seguito chi sono in nominati della settimana. Scopriamo tutte le votazioni della serata andata in onda mercoledì 28 maggio 2025. Ecco le nomination: Loredana Cannata nomina Chiara: " non l'ho mai trovato molto amichevole ";. Paolo Vallesi vota Patrizia Rossetti;. Cristina Plevani nomina Patrizia Rossetti;. Patrizia Rossetti vota Dino Giarrusso;

