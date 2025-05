Isola dei Famosi 2025 Carly Tommasini lascia il programma | perchè? | Video Mediaset

Carly Tommasini ha lasciato l’Isola dei Famosi 2025 a causa di problemi di salute, un importante ritiro durante la quarta puntata trasmessa su Mediaset. Scopri tutti i dettagli sulla sua decisione e le ultime novità di questa edizione.

Carly Tommasini è costretta per motivi di salute a sospendere la sua avventura a L’Isola dei Famosi 2025. Cosa è successo? Carly Tommasini lascia l’Isola dei Famosi 2025 per motivi di salute. Un nuovo ritiro durante la diretta della quarta puntata de L’Isola dei Famosi 2025 di mercoledì 28 maggio 2025. Questa volta a comunicarlo è Veronica Gentili che si collega con la naufraga Carly Tommasini che ha lasciato la playa dopo “un’infezione in una zona molto delicata del corpo”. A spiegare cosa è successo è proprio Carly: “ due settimane fa ho avuto un primo acciacco, problema, che pensavo si sarebbe risolto senza problemi. 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Isola dei Famosi 2025, Carly Tommasini lascia il programma: perchè? | Video Mediaset

Isola Dei Famosi 2025: Perché Fioccano Ritiri A Raffica! - L’Isola dei Famosi 2025 vive momenti di caos con ritiri e fughe inarrestabili. Perché così tanti esodi di massa? Si ipotizza anche una possibile chiusura anticipata. 🔗continua a leggere

