Isco trasuda la lezione come Betis guida il Chelsea nella finale di Conference League

ISCO ha dimostrato ancora una volta il suo talento guidando il Betis nella sorprendente vittoria contro il Chelsea in finale di Conference League, regalando al pubblico un primo tempo di altissima qualità. La sua esperienza e leadership sono state fondamentali per un risultato storico, confermando il suo ruolo di vero maestro del calcio.

ISCO ha messo in mostra il motivo per cui è un vincitore di cinque volte in Champions League con una prestazione del primo tempo di altissima qualità, come il vero Betis, contro il Chelsea nella finale della Conference League. L'ex Maestro del Real Madrid ha prodotto una performance assicurata nel cuore del centrocampo di Betis, incrociando Abde Ezzalzouli per dare la squadra di Manuel Pellegrini il comando dopo nove minuti a Wroclaw. L'intelligente retromarcia di Isco ha trovato il marocchino, che non ha commesso errori spazzando la palla oltre Filip Jorgensen e nell'angolo lontano.

Betis-Chelsea LIVE, le formazioni ufficiali della finale di Conference League: Isco sfida Palmer - Stasera si svolge la finale di Conference League, un evento storico poiché per la prima volta non vedrà la partecipazione di una squadra italiana. 🔗continua a leggere

