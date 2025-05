IRPEF vi regaliamo 640 euro | prendeteli e fatene ciò che volete

Scopri come il taglio dell’Irpef potrebbe portare un bonus di 640 euro in busta paga, offrendo un reale vantaggio ai lavoratori italiani. Anche se il rinvio del nuovo bonus ha suscitato dibattiti, capire i benefici concreti di questa misura è fondamentale per orientarsi nel panorama fiscale attuale.

Bonus in busta paga rinviato: l'Irpef al centro del dibattito politico, ecco qual è il vantaggio effettivo per i lavoratori. Negli ultimi mesi si è parlato con insistenza di un possibile nuovo bonus in busta paga legato al taglio dell'Irpef, un intervento che il governo Meloni avrebbe voluto attuare già nell'estate 2025. Tuttavia, le parole recenti del viceministro all'Economia Maurizio Leo fanno presagire che l' attesa sarà ancora lunga. L'obiettivo di ridurre il carico fiscale sul ceto medio rimane una priorità, ma la sua concretizzazione potrebbe slittare alla legge di Bilancio 2026. La misura allo studio prevede una riduzione della seconda aliquota Irpef, passando dall'attuale 35% al 33 %.

