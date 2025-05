Irpef e Tari le promesse per il 2026 | Le imposte saranno meno pesanti

Scopri le promesse della maggioranza di centrosinistra in Comune per il 2026: ridurre almeno parzialmente le tasse come Tari e addizionale Irpef, offrendo un sollievo fiscale ai cittadini. Una strategia mirata a rendere il carico fiscale più leggero e sostenibile nel prossimo futuro.

La maggioranza di centrosinistra in Comune mette sul tavolo la proposta di ridurre almeno parzialmente dal prossimo anno la Tari e l' addizionale Irpef. Una manovra studiata a tavolino per il 2026 e che la Giunta e gli Uffici del Bilancio dovranno valutare con attenzione. Mossa concordata naturalmente tra consiglieri e assessori per cercare di ridurre un po' la pressione fiscale a chi ha redditi più bassi. E la strategia è quella di agire sulle esenzioni, alzando le soglie per cercare di aumentare il numero delle famiglie che non pagano le imposte o le pagano di meno. La proposta ieri mattina è stata messa sul tavolo dai gruppi di maggioranza, proposta tradotta in un ordine del giorno che è stato discusso in Commissione bilancio.

