Ironia ed eleganza il design dissacrante che fa sorridere e pensare

Scopri l'ironia ed eleganza di Studio AMeBE, un duo femminile che rivoluziona il design con un tocco dissacrante e sorprendente. Tra arte, illustrazione e scenografia, Alessandra Mantovani ed Eleonora Barbareschi creano opere capaci di far sorridere e riflettere, sfidando le convention e stimolando il pensiero.

C’è chi progetta per rassicurare, e chi, come Studio AMeBE, fondato da Alessandra Mantovani ed Eleonora Barbareschi, per scuotere e sorprendere. Dietro questo nome cangiante, ispirato a un organismo che muta forma per adattarsi e resistere, si cela un duo artistico femminile che si muove con naturalezza tra arte, design, illustrazione e scenografia. Il loro lavoro è un atto poetico e politico insieme: oggetti che parlano, disturbano, raccontano con leggerezza ciò che spesso il mondo del progetto tace. In questa intervista ci raccontano perché l’ironia può essere una lama affilata, come un candelabro può diventare un fidanzato domestico e perché ogni casa dovrebbe avere almeno un oggetto dissacrante. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Ironia ed eleganza, il design dissacrante che fa sorridere e pensare

