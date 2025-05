Ira Casa Bianca | sono giudici non eletti

L'ira della Casa Bianca si infittisce dopo la decisione di una corte statunitense di bloccare i dazi imposti dall'ex presidente Trump, evidenziando le tensioni tra il potere esecutivo e giudiziario. I rappresentanti della Casa Bianca criticano duramente il ruolo dei giudici non eletti, considerandoli ingerenze in questioni di emergenza nazionale.

8.35 Ira della Casa Bianca dopo la decisione di una Corte che ha bloccato i dazi imposti dal presidente Usa, Trump. "Si tratta di un colpo di Stato giudiziario fuori controllo", dice il vice capo dello staff. Un altro portavoce: "Non spetta a giudici non eletti decidere come affrontare adeguatamente un' emergenza nazionale.Il presidente Trump si è impegnato a mettere l'America al primo posto e l'amministrazione si impegna a utilizzare ogni leva del potere esecutivo per affrontare questa crisi e ripristinare la grandezza dell'America".

