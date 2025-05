Ipoparatiroidismo a Roma il convegno di APPI e Ascendis Pharma

In occasione della Giornata Internazionale dell'Ipoparatiroidismo, si è tenuto a Roma un importante convegno promosso da APPI e Ascendis Pharma, dedicato alla sensibilizzazione e all'informazione su questa rara condizione. L'evento ha rappresentato un'occasione per approfondire le strategie di diagnosi e trattamento, favorendo il supporto ai pazienti.

Roma, 29 mag. (askanews) - In vista della Giornata Internazionale dell'Ipoparatiroidismo, che si celebra il 1° giugno, si è svolto a Roma, presso la Sala Perin del Vaga di Palazzo Baldassini, l'evento istituzionale promosso da APPI, Associazione Pazienti con Ipoparatiroidismo, con il contributo non condizionante di Ascendis Pharma. Thomas Carlo Maria Topini, General Manager Ascendis Pharma Italia, ha dichiarato: "L'idea di supportare APPI nasce dalla mission di Ascendis, ovvero quella di sviluppare farmaci per malattie rare endocrinologiche, tra cui l'ipoparatiroidismo, una malattia rara, cronica e altamente invalidante. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Ipoparatiroidismo, a Roma il convegno di APPI e Ascendis Pharma

