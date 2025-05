iPad e WhatsApp tutte le funzionalità dell’app per il tablet Apple

Scopri tutte le funzionalità di WhatsApp su iPad con l'app ufficiale pensata appositamente per il tablet Apple. Dopo anni di attesa, finalmente puoi chattare, condividere media e usare WhatsApp in modo ottimale direttamente dal tuo iPad, grazie a un’esperienza ottimizzata e fluida.

Dopo oltre quindici anni di attesa, WhatsApp approda finalmente su iPad con un’app ufficiale pensata su misura per il tablet di Apple. Un’assenza storica che si trascinava fin dai tempi del debutto dell’app di messaggistica, nel 2009, e del primo iPad, lanciato nel 2010. L’arrivo dell’app nativa, reso disponibile il 27 maggio sull’App Store, rappresenta un’importante evoluzione nell’uso di WhatsApp su dispositivi mobili di grande formato. Fino ad ora, gli utenti potevano accedere a WhatsApp su iPad solo attraverso la versione web via browser, con limiti evidenti: niente notifiche push a meno che la pagina non fosse attiva e nessuna vera integrazione con le funzionalità avanzate offerte da iPadOS. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it