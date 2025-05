Iov integra biopsia liquida e analisi Esr1 per trattamenti mirati al carcinoma mammario metastatico

L'Iov di Padova integra la biopsia liquida e l’analisi ESR1 per offrire trattamenti mirati e personalizzati al carcinoma mammario metastatico. In Veneto, oltre 350 donne ogni anno si avvalgono di questa procedura innovativa, semplice e a minima invasività, per monitorare l’efficacia delle terapie e migliorare le possibilità di cura.

In Veneto ogni anno ben 350 donne affette da carcinoma mammario metastatico hanno l'opportunità di sottoporsi a una biopsia liquida, un test semplice e a minima invasività che aiuta a verificare l'efficacia di specifiche terapie. Attualmente, il laboratorio dello Iov-Istituto oncologico veneto svolge già questo ruolo di centro hub, pur essendo necessaria l'identificazione di ulteriori

