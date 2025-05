Inzaghi Juve La Repubblica clamoroso | bianconeri pronti a virare sul tecnico dell’Inter se non arriva Conte! Lo scenario

La Juventus potrebbe cambiare rotta e puntare su Simone Inzaghi come nuovo allenatore, nel caso in cui non si concretizzasse l’arrivo di Antonio Conte. La notizia, riportata da La Repubblica, sta facendo molto discutere tra i tifosi e gli addetti ai lavori, svelando uno scenario clamoroso per il futuro bianconero.

raccontato dal quotidiano. Ha davvero del clamoroso la notizia riportata questa mattina da La Repubblica, secondo cui la Juventus potrebbe anche decidere di virare con decisione su Simone Inzaghi nel caso in cui dovesse sfumare la trattativa che porterebbe al ritorno di Conte. L’idea – scrive il quotidiano – sarebbe dello stesso John Elkann, pronto a chiamare l’allenatore dell’ Inter a prescindere dall’esito della finale di Champions League contro il Paris Saint-Germain. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Inzaghi Juve (La Repubblica), clamoroso: bianconeri pronti a virare sul tecnico dell’Inter se non arriva Conte! Lo scenario

