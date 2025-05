Inzaghi | Inter underdog? Squadra società tifosi qui la mia percezione

Simone Inzaghi esprime grande orgoglio e fiducia nell'Inter, che si prepara a affrontare la seconda finale di Champions League in quattro anni. Tuttavia, i tifosi e la società percepiscono l'Inter come un underdog sottovalutato, determinato a dimostrare il proprio valore contro avversari come il Psg.

Inzaghi orgoglioso per quanto fatto dall’Inter durante questi quattro anni e adesso c’è la seconda finale di Champions League da giocare. SOTTOVALUTATI – Intervistato da TNT Sports, Simone Inzaghi risponde così alla domanda del giornalista che parla di Inter “underdog” nella finale col Psg: « Queste sono le questioni del calcio, noi sappiamo il nostro percorso fatto in questi anni, sappiamo di aver giocato contro squadre fortissime come Bayern Monaco, Barcellona e adesso Psg. Faremo le cose migliori possibili per vincere la partita sabato ». APPARTENENZA – Inzaghi non ascolta quello che si dice fuori: « Importante la percezione della mia squadra, della mia società, dei miei tifosi. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Inzaghi: «Inter underdog? Squadra, società, tifosi qui la mia percezione»

