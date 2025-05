Inzaghi Inter non solo sirene dall’Arabia! Nel futuro del tecnico c’è anche la Premier? I dettagli

Scopri le ultime novità su Inzaghi e il suo futuro all'Inter, tra interessi dall'Arabia e possibili sviluppi nella Premier League. L'attenzione resta focalizzata sulla finale di Champions tra PSG e Inter, ma il futuro del tecnico si deciderà solo dopo il match. Resta aggiornato con le ultime indiscrezioni di Alfredo Pedullà.

Inzaghi Inter, non solo sirene dall’Arabia! Nel futuro del tecnico c’è anche la Premier? Le ultime riportate da Alfredo Pedullà. L’attenzione è tutta rivolta alla finale di Champions League tra PSG e Inter. Solo dopo il fischio finale si potrà capire quale sarà il futuro di Simone Inzaghi, con un incontro decisivo con la dirigenza nerazzurra previsto a breve distanza dalla partita. Anche Alfredo Pedullà è tornato sull’argomento, condividendo un breve aggiornamento attraverso il suo profilo X. LE PAROLE- « Simone Inzaghi pensa solo alla finale, ma il suo futuro all’Inter è davvero tutto da scrivere. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Inzaghi Inter, non solo sirene dall’Arabia! Nel futuro del tecnico c’è anche la Premier? I dettagli

Napoli o Inter? Il pensiero di Fabio Capello: «Conte deve stare attento agli errori in difesa, Inzaghi deve impedire che si pensi alla Champions. Alla squadra devono dire questo…» - Fabio Capello analizza la corsa allo Scudetto tra Napoli e Inter, offrendo consigli per i rispettivi allenatori. 🔗continua a leggere

