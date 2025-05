Inzaghi in conferenza stampa prima di PSG-Inter | data e ora

Simone Inzaghi si prepara alla grande sfida di UEFA Champions League contro il PSG e terrà la sua conferenza stampa il 30 maggio alle ore 15:00, offrendo ai tifosi e ai media le ultime novità sulla formazione e le strategie nerazzurre. Non perdere gli aggiornamenti prima di un appuntamento clou che potrebbe entrare nella storia dell'Inter!

Arrivano novità sulla conferenza stampa di Simone Inzaghi in vista della finale di UEFA Champions League. Ecco quando e a che ora si terrà l’appuntamento davanti ai giornalisti prima di PSG-Inter. DATA E ORA – Manca sempre meno alla sfida più attesa della stagione: sabato 31 maggio alle ore 21:00 l’ Inter affronterà il Paris Saint-Germain nella finale della UEFA Champions League 202425, in programma all’ Allianz Arena di Monaco di Baviera. Un appuntamento storico per il club nerazzurro, che torna a giocarsi il titolo europeo a distanza di due anni dalla finale di Istanbul. Nel frattempo, prosegue l’avvicinamento al match. 🔗 Leggi su Inter-news.it