Inzaghi e Marotta martedì l’incontro decisivo con o senza Coppa | la decisione sul futuro

Martedì 3 giugno sarà il giorno decisivo per il futuro di Simone Inzaghi, con un incontro tra l'allenatore e Marotta che potrebbe determinare le prossime mosse dell'Inter, a prescindere dall'esito della coppa. Leggi tutte le ultime novità sulla possibile svolta per il tecnico nerazzurro e le decisioni che definiranno il futuro del club.

Inzaghi e Marotta pronti all’incontro per parlare del futuro: martedì l’appuntamento decisivo. Come sottolinea La Stampa, è fissato per martedì 3 giugno l’incontro decisivo tra Simone Inzaghi e i dirigenti dell ‘Inter per discutere del futuro dell’allenatore nerazzurro. A tal proposito, scrive La Stampa: LA SITUAZIONE – « Anche Giuseppe Marotta aveva opzionato Allegri per cautelarsi in caso di partenza di Simone Inzaghi verso l’Al-Hilal dopo la finale di Champions League. La decisione è legata all’esito dell’incontro di martedì prossimo tra il club e Inzaghi, che vuole ottenere ulteriori garanzie di un mercato competitivo dopo gli acquisti di Sucic e Luis Henrique » Il valzer delle panchine in Serie A potrebbe portare Simone Inzaghi alla Juventus. 🔗 Leggi su Internews24.com