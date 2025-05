Inzaghi come il mio Mourinho Due vincenti

Inzaghi si confronta con il suo modello, come Mourinho, portando in campo due vincitori che condividono la passione e la determinazione. La sfida di sabato a Monaco di Baviera promette di essere un momento epico, con tanti eroi del Triplete pronti a scrivere un'altra pagina di storia. Anche se Massimo Moratti preferirà il conforto di casa, il cuore nerazzurro battreà forte, unendo tifosi e club in una notte indimenticabile.

Molti degli eroi del fantastico Triplete saranno sabato sera a Monaco di Baviera, probabilmente Massimo Moratti preferirà il divano di casa (o del suo buen retiro di Imbersago) con gli affetti familiari. Ma il "presidentissimo" vivrà anche questa partita della sua Inter da tifoso, come sempre, anche se non più da primo. "Vero, come tutti sono in tensione - ammette l'ex patron dei nerazzurri che solo pochi giorni fa ha spento le 80 candeline con una meravigliosa festa cui hanno partecipato un centinaio di suoi ex calciatori -. Non ho mai dovuto faticare troppo la sera per addormentarmi, ma quando c'è l'Inter sale la tensione e sarà così la notte della vigilia e soprattutto la sera del 31 maggio.

Moratti: "Mourinho allenatore perfetto, con Inzaghi sarei andato d'accordo. Ronaldo rilanciò l'Inter nel mondo" - In occasione dell'80° anniversario di Massimo Moratti, l'Inter celebra il suo ex presidente e patron con un'intervista esclusiva sul sito ufficiale del club.

