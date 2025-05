Inzaghi | Allenare e vincere con Inter e Lazio è semplicemente fantastico ma non dimentico da dove vengo

Simone Inzaghi, allenatore dell’Inter, condivde la sua passione per il calcio e i successi con le squadre come Inter e Lazio, dimostrando quanto siano fondamentali dedizione e passione. Nel libro «Il Piccolo Maracanà», l’allenatore riflette sui valori che lo hanno guidato nel suo percorso professionale e personale, ispirando appassionati e tifosi a perseguire i propri sogni.

L'allenatore dell'Inter, Simone Inzaghi, parla della sua profonda passione per il calcio nella prefazione per il libro 'Piccolo Maracanà'. Il tecnico dell' Inter, Simone Inzaghi, ha scritto la prefazione al libro «Il Piccolo Maracanà» (ed. La Valle dei libri) scritto da Giangiacomo Schiavi, giornalista del Corriere della Sera. Di seguito un estratto. LA GIOVINEZZA – « I racconti del «Piccolo Maracanà» sono stati un sottofondo della mia giovinezza. Quella di un ragazzino che correva sul campetto di San Nicolò molto più spesso di quanto metteva la testa sui libri. Ero quasi sempre il più piccolo, ma siccome ero bravino, mio fratello Pippo mi faceva giocare con quelli un po' più grandi.

