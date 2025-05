Inzaghi alla Juventus | ribaltone clamoroso la chiamata cambia tutto

La Juventus sta valutando un cambio di rotta importante, con la possibilità di affidare la panchina a Simone Inzaghi in un sorprendete rovesciamento di scenario. Questa mossa potrebbe segnare un nuovo capitolo nella storia del club, puntando su un allenatore di grande esperienza per risollevare le sorti dei bianconeri.

La Juventus sta facendo il punto della situazione per il futuro, ma occhio all’ultima novità trapelata: spunta il nome di Simone Inzaghi per la panchina. Da un lato c’è la Juventus che è in fase di ricostruzione. Quanto pensato per questa stagione da poco conclusa non ha funzionato e, ancora una volta, il club bianconero è tornato al lavoro per rimettersi in lotta ai vertici. Dall’altro lato c’è l’ Inter che, nonostante uno scudetto perso sostanzialmente all’ultima giornata contro il Napoli, si sta preparando per la finale di Champions League. E lo sta facendo con Simone Inzaghi che però, nelle ultime ore, è stato accostato proprio al club bianconero: ecco cos’è emerso su quest’ipotesi. 🔗 Leggi su Tvplay.it © Tvplay.it - Inzaghi alla Juventus: ribaltone clamoroso, la chiamata cambia tutto

Inzaghi alla Juventus: arriva la chiamata di John Elkann - La Juventus valuta diverse opzioni per la panchina, con Simone Inzaghi tra i nomi caldi se dovesse saltare il ritorno di Antonio Conte. 🔗continua a leggere

