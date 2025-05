Inzaghi a TNT Sports | Il percorso degli ultimi quattro anni è stato grandioso!

Scopri come Simone Inzaghi sta preparando la sua, e dell'Inter, grande notte di Champions League in un'intervista esclusiva su TNT Sports. Negli ultimi quattro anni, Inzaghi ha trasformato la squadra, conquistando sei trofei e avvicinandosi a diventare il tecnico più vincente della storia nerazzurra.

Anche Simone Inzaghi si sta preparando nel migliore dei modi all’attesissima finale di Champions League di sabato 31 maggio, le sue parole. Manca un solo trofeo a Simone Inzaghi per diventare l’allenatore più vincente nella storia dell ‘ Inter. In quattro stagioni, il tecnico piacentino ha conquistato ben sei titoli sulla panchina nerazzurra: Roberto Mancini e Helenio Herrera, gli allenatori più titolati della storia del club, sono fermi a sette. Insomma, il sogno Champions League potrebbe legare per sempre il nome di Inzaghi alla leggenda meneghina. Prima però c’è da sormontare il difficilissimo scoglio PSG, il mister dell’Inter, naturalmente, lo sa bene e ha parlato della sfida ai microfoni di TNT Sports UK. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Inzaghi a TNT Sports: «Il percorso degli ultimi quattro anni è stato grandioso!»

Simone Inzaghi spiana Conte: "Poi qualcuno dice che..." - Simone Inzaghi si gode un momento di gloria alla guida dell'Inter, dopo il convincente successo sul Torino. 🔗continua a leggere

Cerca Video su questo argomento: Inzaghi Tnt Sports Percorso Cerca Video Caricamento del Video...

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Inzaghi incensa Lautaro: Meriterebbe sempre il Pallone d'Oro, a prescindere dalla Champions. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Inzaghi a TNT Sports: "Sono molto contento di allenare questo gruppo. Ecco cosa ci ha insegnato la finale di Istanbul" - Come mai una squadra che arriva in finale di Champions League per due volte in tre anni viene presentata come un'outsider? A rispondere alla domanda di TNT Sports ci pensa Simone Inzaghi, tecnico dell ... 🔗Scrive msn.com

Inzaghi: «Inter underdog? Squadra, società, tifosi qui la mia percezione» - Inzaghi orgoglioso per quanto fatto dall’Inter durante questi quattro anni e adesso c’è la seconda finale di Champions League da giocare. SOTTOVALUTATI – Intervistato da TNT Sports, Simone Inzaghi ris ... 🔗Segnala informazione.it

Zanetti a TNT Sports UK: "Lautaro, alza la Champions per la storia. Ecco i punti di forza di Inzaghi" - Javier Zanetti, vice presidente dell'Inter, ha espresso la sua opinione sulla finale di Champions League tra i nerazzurri e il Paris Saint-Germain anche ai microfoni dell'emittente britannica TNT Spor ... 🔗Segnala msn.com