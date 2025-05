Investita mentre attraversa portata in ospedale priva di sensi

Una donna di circa 70 anni è stata investita mentre attraversava la strada in via Casaregis alla Foce, rimanendo gravemente ferita e priva di sensi. L'incidente, avvenuto giovedì 29 maggio 2025, ha richiesto l'intervento urgente dell'ambulanza e delle autorità per soccorrere e ricostruire la dinamica.

Una donna di circa 70 anni è stata portata in ospedale in condizioni disperate dopo che un'auto l'ha scontrata in via Casaregis alla Foce. L'incidente è avvenuto intorno alle 15.45 di giovedì 29 maggio 2025 all'incrocio con via Tolemaide. Sul posto sono intervenute l'ambulanza 3-273 della.

