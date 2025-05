Invecchiamento attivo | tutto pronto per inaugurazione attrezzature per il fitness all' aperto

Scopri le nuove attrezzature per il fitness all'aperto a San Michele Salentino, pensate per promuovere un invecchiamento attivo e uno stile di vita sano. Martedì 3 giugno alle 12.30, nel Parco Augelluzzi, si terrà l’inaugurazione ufficiale di questa iniziativa innovativa dedicata al benessere degli over 65.

SAN MICHELE SALENTINO - Martedì 3 giugno alle 12.30 nel Parco Augelluzzi di San Michele Salentino, si terrà l'inaugurazione delle nuove attrezzature per il fitness all'aperto, nell'ambito del progetto di invecchiamento attivo "Active Ageing & Outdoor Fitness".

