Intervista al padre di Ilaria Sula | Mi è rimasto suo fratello gli ripeto | no vuol dire no

In questa toccante intervista, il padre di Ilaria Sula condivide il dolore e l'angoscia dopo la tragica perdita della figlia, vittima di un gesto di violenza legato alla fine di una relazione. Un racconto di dolore e desiderio di verità che mette in luce la drammatica realtà di questa giovane vita spezzata.

La 22enne uccisa da un uomo incapace di accettare che la storia tra loro fosse finita. “Mia moglie è distrutta, non sono neanche certo che per noi possa mai esistere ancora una normalità. La nostra vita, le nostre giornate ruotano attorno a quello che è il nostro unico percorso. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Intervista al padre di Ilaria Sula: “Mi è rimasto suo fratello gli ripeto: no vuol dire no”

Ilaria Sula, la rabbia dei genitori dopo la lettera di Mark Samson - Ore 14 del 11/04/2025