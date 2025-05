Intervista a Kasy | Con Non so più chi sei riparto da zero Voglio mettere i sentimenti al primo posto

Scopri l'intervista a Kasy, artista emergente con una forte identità sonora e lirica, che ci parla del suo nuovo singolo "Non so più chi sei". A soli 24 anni, Kasy coniuga elettronica, cantautorato e impegno sociale, mettendo i sentimenti al primo posto in una rinascita personale e musicale.

Kasy, artista emergente dalla forte identità sonora e lirica, è stato ospite di Amplagged Playlist per presentare il suo nuovo singolo “Non so più chi sei”. A 24 anni, ha già calcato numerosi palchi importanti e si distingue per una musica che mescola elettronica, cantautorato e un impegno sociale autentico. «Non so più chi sei»: una rinascita personale e musicale. «Questa canzone è nata da un’esigenza profonda», racconta Kasy. «C’era un momento in cui mi guardavo allo specchio e non capivo più cosa mi piacesse. Ho sentito il bisogno di ripartire da zero, di liberarmi da ciò che non mi faceva bene e ricostruirmi partendo dai sentimenti». 🔗 Leggi su Dailyshowmagazine.com