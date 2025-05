Interventi post alluvione Lavori in via Tiro a segno

A partire da oggi e fino al 17 giugno, sono in corso interventi di riparazione in via Tiro a Segno, a seguito dell’alluvione. I lavori, svolti dalle 8.30 alle 17.30, comportano modifiche alla circolazione, con restringimenti di carreggiata e senso unico alternato gestito da movieri, per garantire la sicurezza di tutti.

Come ricostruito ieri dal Comune, l'intervento si rende necessario per riparare i danni subiti dalla strada a seguito dell' alluvione di maggio 2023, in particolare nel tratto compreso tra l'intersezione con via Quarantini e la rotatoria con via Pirandello, dove si sono verificati dissesti dovuti all'allagamento a seguito della fuoriuscita del Santerno.

L'ecomostro di via Tiro a Segno verrà recintato, pronti a partire i lavori: un tratto di strada sarà chiuso - L’ecomostro di via Tiro a Segno sta per essere recintato e i lavori prenderanno il via a breve. Nonostante un ritardo di quasi un mese rispetto ai piani iniziali, domani inizierà la recinzione dell'edificio, preludio all'abbattimento e alla riqualificazione della zona. 🔗continua a leggere

