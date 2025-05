Interrogazione dei Cinque Stelle | Schillaci e Saltamartini adesso facciano chiarezza

Il Movimento 5 Stelle ha presentato interrogazioni presso Parlamento e Regione per fare chiarezza sulle recenti vicende all’ospedale di Macerata, coinvolgendo Schillaci e Saltamartini. Questa iniziativa mira a ottenere spiegazioni sui fatti e garantire trasparenza sulla gestione della sicurezza e dei diritti dei cittadini.

"Il Movimento 5 Stelle ha deciso di depositare due interrogazioni, una alla Camera e una in consiglio regionale, rivolte ai ministri della Salute e dell’Interno e all’assessore regionale alla Sanità, per fare piena luce su quanto accaduto all’ ospedale di Macerata, dove un cittadino è stato identificato dalla Polizia dopo aver esposto un semplice cartello in cui denunciava la sua lunga attesa in pronto soccorso ". Sono le parole del deputato Giorgio Fede, coordinatore regionale del Movimento 5 stelle, e Marta Ruggeri, consigliera regionale del Movimento, che continuano: "Un gesto civile che poneva l’attenzione sulla cronica mancanza di posti letto e il sovraffollamento dei pronto soccorso. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it