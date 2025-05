Internazionali di tennis di Caserta la francese Jacquemot l' atleta da battere

Scopri tutto sugli Internazionali di Tennis di Caserta, con la francese Jacquemot tra le principali favorite da battere. Dal 1° al 8 giugno 2025, il prestigioso torneo femminile torna a regalare emozioni e sfide entusiasmanti nella suggestiva cornice della città di Caserta.

Alle 9 di domenica prossima 1° giugno 2025, prenderĂ il via con il primo incontro del tabellone delle qualificazioni la XXXVI edizione degli “Internazionali Femminili di Tennis CittĂ di Caserta”, torneo che si concluderĂ nel pomeriggio di domenica 8 giugno con la finale del tabellone del. 🔗 Leggi su Casertanews.it © Casertanews.it - "Internazionali di tennis di Caserta", la francese Jacquemot l'atleta da battere

