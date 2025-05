Intermittenze la natura e il passaggio dell’uomo nella bipersonale di Chiara Fronterrè e Francesco Floriddia

Scopri l'arte di Chiara Fronterrè e Francesco Floriddia nella mostra bipersonale "Intermittenze: la natura e il passaggio dell’uomo," inaugurata il 5 giugno alla Galleria Studioblu81 a Marzamemi. Un viaggio tra natura selvaggia e tracce umane, attraverso 20 opere che esplorano memoria, solitudine e il rapporto tra uomo e ambiente.

La natura selvaggia e incontaminata, ei luoghi segnati dal passaggio dell’uomo. Sarà inaugurata giovedì 5 giugno alle 19 nella galleria Studioblu81 a Marzamemi la mostra bipersonale di Chiara Fronterrè e Francesco Floriddia. Nelle 20 opere esposte dai due artisti siracusani si intrecciano racconti di solitudine ma anche di una memoria dimenticata di un’umanità assente, che si percepisce e afferma la sua presenza negli oggetti dimenticati o abbandonati in spazi quotidiani, come quelli del giovane pittore Francesco Floriddia, o nei paesaggi naturali legati al ricordo e alle radici dell’artista Chiara Fronterrè. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com © Nonewsmagazine.com - “Intermittenze”, la natura e il passaggio dell’uomo nella bipersonale di Chiara Fronterrè e Francesco Floriddia

