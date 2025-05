Interdittive l’Emilia-Romagna è terza A Bologna diversi casi di ’ndrangheta

L'Emilia-Romagna si conferma al terzo posto in Italia per interdittive antimafia, con 109 provvedimenti emessi nel 2024, evidenziando un’attività giudiziaria molto intensa contro le infiltrazioni della ndrangheta nella regione. Solo la Campania e la Sicilia registrano numeri superiori, riflettendo l’importanza di un rigoroso lavoro di prevenzione e repressione.

L’Emilia-Romagna è terza in Italia per interdittive antimafia. Solo nel 2024 le Prefetture di tutta la regione ne hanno emesse 109, 45 nel primo semestre e 64 nel secondo. Davanti ci sono solo Campania (241) e Sicilia (116). Segno "di un’attività giurisprudenziale molto forte", spiega Marco Marricchi, capo del centro Direzione investigativa antimafia di Bologna. Un fenomeno, quello mafioso, analizzato nello specifico nella relazione annuale. E per l’Emilia-Romagna si parla "di professionisti, imprenditori e amministratori locali ’vicini’ alla criminalità organizzata". Associazioni a delinquere di stampo mafioso che sono camaleontiche, in grado di cambiare pelle in relazione all’ambiente in cui agiscono, "una mafia a cui piace mimetizzarsi, che dell’esterno non sembra esistere, mentre la nostra attività ne dimostra invece l’esistenza", prosegue Marricchi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Interdittive, l’Emilia-Romagna è terza. A Bologna diversi casi di ’ndrangheta

